Эксперты заверяют, что курс гривны будет стабильным в ближайшие два года

Об отсутствии каких-либо угроз для национальной валюты свидетельствует и то, что Национальный банк Украины не вмешивается в ситуацию и не осуществляет интервенций. Такие выводы в аналитическом обзоре валютного рынка делает Дмитрий Сологуб, начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банк Аваль».

Наблюдающееся после майских праздников подорожание доллара с 8,07-8,08 грн 7-го мая до 8,155-8,160 15-го мая — временное явление.

«Пока сложно назвать эту ситуацию экстраординарной. Она, скорее всего, связана с календарным эффектом – возобновление нормальной деловой активности после праздников привело к росту спроса на валюту, в то время как ее предложение пока является низким, опять же из-за продолжительных выходных. Также возможно, что свою роль сыграла и покупка валюты для оплаты импортного газа. Обычно эти трансакции проходят 5-7-го числа каждого месяца, но в этот раз из-за выходных сроки оплаты были несколько сдвинуты», — поясняет Сологуб. Также он напомнил, что в мае может наблюдаться повышение спроса на валюту со стороны мультинациональных компаний, которые начинают выводить за рубеж дивиденды.

В то же время эксперт отметил, что курсу гривны ничто не угрожает, о чем свидетельствует бездеятельность Национального банка Украины, который пока никоим образом не вмешивается в ситуацию, хотя в случае дальнейшего роста котировок НБУ может выйти на рынок с интервенциями. Кроме того, аналитик уверен, что НБУ продолжит действие нормы об обязательной продаже 50% валютной выручки экспортерами, что также поддержит курс национальной валюты.

«Учитывая улучшение конъюнктуры на мировых финансовых рынках, мы ожидаем, что власти будут поддерживать стабильность курса в ближайшее время. Судя по всему, основной задачей является сохранение стабильного курса. Таким образом, согласно нашему новому базовому сценарию, обменный курс гривны к доллару будет стабильным в ближайшие два года», — резюмирует Сологуб.