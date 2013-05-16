МИД: Во время пожара на судне в японском порту пострадал один из украинцев

Во время пожара на борту судна "Тайган" в японском порту один из украинцев получил незначительные ранения.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В частности, в МИД Украины уточнили, что на борту судна находились 4 украинца, один из которых получил незначительные ранения, ему была оказана медицинская помощь.

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Как сообщал УНИАН, в японском порту Вакканай шестеро россиян погибло на судне "Тайган", которое плавало под флагом Камбоджи.

О пожаре на судне с экипажем из 14 россиян и 4 украинцев в порту Вакканай на северном японском острове Хоккайдо стало известно сегодня ночью.

Судно "Тайган" водоизмещением 497 тонн, которое перевозит крабов, вошло в порт города Вакканай во вторник, 14 мая.