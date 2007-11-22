Следственная комиссия обнародует первые выводы относительно шахты им. Засядько

Сегодня следственная комиссия, которая работает на шахте имени Засядько, обнародует первые выводы о причинах взрыва. Об этом заявил министр угольной промышленности Сергей Тулуб. Сейчас на шахте фактически приостановлены спасательные работы. Там продолжается пожар, передает ICTV

Глава государственной комиссии вице-премьер Андрей Клюев признал, что тела восьми горняков, которых считали пропавшими без вести, вряд ли будут искать в ближайшие недели. Из-за постоянных пожаров в эпицентре аварии поисковые работы могут затянуться до шести месяцев.

Семьи погибших получат материальные выплаты только после того, как суд официально признает горняков погибшими. За потерю кормильцев семьям выплатят от государства по 100 тысяч гривен, а также благотворительную помощь. Накануне правительственная комиссия приняла 28 семей.

Специалисты, которые расследуют все обстоятельства подземной трагедии, настроены решительно. Не исключено, что шахты, добывающие уголь на глубине 1000 метров, заморозят или вообще закроют, хотя члены правительства и специалисты соглашаются, что решение должно быть взвешенным и обоснованным.

В результате взрыва метаново-воздушной смеси 18 ноября на шахте имени Засядько погибли 89 горняков, судьба одиннадцати до сих пор неизвестна.

ICTV