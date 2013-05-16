Введена в храм икона Владимирской (Вышгородской) Божьей Матери

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, в праздник святых Бориса и Глеба одна из уникальных икон православного мира - Вышгородско-Владимирская Богородица после долгих странствий вернулась домой, в храм Бориса и Глеба в Вышгороде.

По легенде Вышгородская икона Божьей Матери была написана самим Евангелистом Лукой на липовой доске от стола, за которым сидел Иисус Христос с матерью и отцом. Она самая старая из всех Богородичных чинов. Когда Мария увидела свой нарисованный образ, то сказала «Отныне будут ублажать Меня все роды. Благодать Рожденного от Меня и Моя пусть будет с этой иконой».

В начале ХІІ века византийский император подарил икону князю Мстиславу, и святой образ поставили в Девичьем монастыре Вышгорода, любимом поместном уделе первой украинской христианки, великой княгини Ольги.

В то время Вышгород был одним из самых развитых городов и центром паломничества, ведь именно там похоронены киевские князья, святые Борис и Глеб, великомученики, убитые своим родным братом Святополком Окаянным. Рядом с их мощами и была поставлена икона Вышгородской Божьей Матери. Но защищала вышгородцев святыня недолго - уже через сто лет сын киевского князя Юрия Долгорукого, Владимиро-Суздальский князь Андрей разрушил часть Киева, похитил образ и вывез во Владимир-на-Клязьме. К сожалению, и на этом странствия иконы не завершились. В начале ХІІІ века Батый уничтожил город и похитил оклад иконы, а еще через полтора века Тохтамыш сделал это во второй раз. Впоследствии образ перевезли в Москву, где он находится и до сих пор, но уже под названием «Владимирская Божья Матерь». Существует предположение, что в свое время ее реставрировал Андрей Рублев.

Год назад по инициативе председателя Киевской областной государственной администрации Присяжнюка и при содействии Митрополита Владимира во время личной аудиенции с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом было достигнуто соглашение в том, что известная на весь мир чудотворная икона Вышгородской Божьей Матери должна вернуться на Родину.

Однако, отметили в пресс-службе КГГА, ввиду того, что оригинал иконы хранится с соблюдением специальных температурных режимов в Третьяковской галерее, было получено согласие на изготовление высокохудожественной копии этого образа. Святыня в прошлом году была привезена на Киевщину. Все это время икона Владимирской (Вышгородской) Божьей Матери путешествовала по городам Украины, чтобы все желающие имели возможность приложиться и помолиться к Вишгородской святыне.

Сегодня икона Владимирская (Вышгородская) Божья Матерь из Киево-Печерской лавры при участии Митрополита Владимира, около тысячи верян, председателя Киевской облгосадминистрации была введена в Церковь святых Бориса и Глеба, где и начала свой исторический путь свыше 10 веков назад.