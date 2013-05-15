Янукович ввел в действие решение СНБО об угрозах и чрезвычайных ситуациях

Тексты указа и решения обнародованы на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, СНБО поддержала проект плана взаимодействия Вооруженных сил Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во время противодействия угрозам и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее - проект плана), разработанный Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.

СНБО поручила ГСЧС доработать в двухмесячный срок проект плана, предусмотрев, в частности: привлечение сил и средств внутренних войск Министерства внутренних дел к выполнению заданий по определенному перечню чрезвычайных ситуаций; процедуру взаимодействия ГСЧС с другими государственными органами, а также с органами местного самоуправления в предотвращении возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

По теме: Янукович утвердил новый состав СНБО

Кабинету министров поручено усовершенствовать в двухмесячный срок механизм учета и обновления материальных ценностей государственного резерва, которые используются Вооруженными силами во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Министерство обороны, Министерство внутренних дел, ГСЧС должны обеспечить проведение совместных мероприятий по подготовке специалистов, которые используют специальную технику и средства при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Контроль над выполнением указа возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Клюева.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.