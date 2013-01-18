Янукович утвердил новый состав СНБО

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В состав СНБО вошли Президент Украины, председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров, министр внутренних дел Виталий Захарченко, председатель Службы внешней разведки Григорий Ильяшов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, министр юстиции Украины Александр Лавринович, министр обороны Украины Павел Лебедев, глава Администрации Президента Сергей Лёвочкин, генеральный прокурор Украины (по согласию) Виктор Пшонка, председатель Верховной Рады Украины (по согласию) Владимир Рыбак, председатель Национального банка Украины (по согласию) Игорь Соркин, председатель Службы безопасности Александр Якименко.