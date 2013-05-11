Во Львове - народные гуляния: город празднует 757-летие (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в праздничном шествии приняли участие Король Даниил, творческие и народные коллективы, оркестр «Сурмы Галичины», барабанщицы, оркестр Академии Сухопутных войск, детские театрализованные литературные герои, спортивные организации силовых, олимпийских и экстремальных видов спорта, общественные организации и объединения, представители байкерских клубов и древние рыцари в доспехах.

В центре города, у Ратуши, всех участников празднования Дня города, поздравили Король Даниил и городской голова Львова Андрей Садовый.

«Я сегодня хочу поздравить всех нас с праздником - с днем рождения Львова. 757 лет тому назад Король Даниил породил наш город. Благодарю всех львовян и гостей, которые приехали разделить с нами 757-й день рождения нашего города. Мы все с вами любим Львов, и Львов благодарит нам прекрасной, великолепной атмосферой. Я хочу выразить вам слова большого почтения и уважения, я имею большую надежду, что наш хранитель - святой Юрий, всегда будет нас с вами охранять», - отметил Садовый.

Городской голова дал команду поднять штандарт города на Ратуше. Во время поднятия штандарта горнисты исполнили гимн Львова, который написал специально ко Дню города композитор Юрий Ланюк.

После завершения парада в Ратуше состоялось торжественное собрание, на котором были вручены знаки отличия и награды выдающимся львовянам.

Традиционно от имени общины города мэр Садовый вручил знак отличия «Львовянин года» за весомый личный вклад в развитие культурной, духовной и общественной жизни Львова.