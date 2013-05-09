9 мая в Тернополе: «Парад победителей», драка, дымовая шашка

В Тернополе в Парке славы во время акции сторонников Коммунистической партии Украины «Парад победителей» произошло столкновение между правоохранителями и народными депутатами от ВО “Свобода”.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала колонне, двигавшейся по аллее в Парке Славы в окружении правоохранителей, дорогу перекрыли народные депутаты от ВО “Свобода” Алексей Кайда, Михаил Головко и Олег Сиротюк.

Заместитель начальника областного управления милиции по вопросам общественной безопасности Василий Облещук заявил, что постановлением суда сегодня уже отменено решение внеочередной сессии городской власти о запрещении использования в городе советской символики во время массовых мероприятий.

Он также отметил, что коммунисты подали заявку на проведение мероприятия, а следовательно, имеют право на проведение акции в Парке Славы.

Вместе с тем депутаты во время общения с Облещуком выяснили, что номер отмененного судом решения горсовета не полностью отвечает номеру принятого сегодня горсоветом решения. Они отметили, что таким образом решение является действующим.

“На момент отмены судом сегодняшнего решения городского совета оно еще не было нигде обнародовано. По повода того, что суд отменял документ, которого он даже еще не имел, я уже обратился в прокуратуру”, - сказал Кайда.

Депутаты также отмечали, что проводят в Парке Славы встречу с гражданами и в случае препятствования их депутатской деятельности правоохранители будут нести уголовную ответственность. После этого народные депутаты, депутаты городского и областного советов вернулись к людям, перекрывшим аллею в Парке Славы, и стали перед ними, взявшись за руки.

Сотрудники спецподразделения милиции “Беркут”, шедшие перед колонной коммунистов, прорвали «живую цепь» «свободовцев».

А когда один из народных депутатов от “Свободы” начал бить по каскам бойцов спецподразделения, началось столкновение, во время которого депутат получил ушибы на лице, на нем полностью порвали рубашку.

Нескольких людей, препятствовавших движению колонны коммунистов, правоохранители посадили в автозаки.

Коммунисты провели свое мероприятие возле Вечного огня, а затем под скандирование “Позор!” покинули Парк Славы в окружении большого количества правоохранителей. По пути неизвестные бросили в них дымовую шашку.

Как сообщал УНИАН, 7 мая Тернопольский окружной админсуд по иску прокурора Тернополя Виталия Сидорова приостановил действие решения горсовета от 2011 года, которым в городе запрещено публичное использование советской символики. В иске говорится, что данный документ противоречит требованиям Конституции и законам Украины и принят с превышением предоставленных органу местного самоуправления полномочий.

Сегодня, 9 мая, депутаты Тернопольского городского совета на внеочередной сессии вновь запретили использование советской и нацистской символики во время массовых мероприятий, а также размещение советской и нацистской символики на зданиях в городе.

9 мая 2012 года в Тернополе в Парке Славы возникло столкновение между правоохранителями и депутатами городского и областного советов от ВО «Свобода», которые пытались помешать коммунистам провести шествие с флагами КПУ.