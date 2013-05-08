В Тернополе граждан приглашают на "Парад победителей"

Как передает корреспондент УНИАН, на листовках размещены фотографии Вечного огня в Тернополе, установка красноармейцами красного флага над Рейхстагом в 1945 году и парад ветеранов. Также представители областного комитета КПУ призывают всех граждан не быть безразличными, и прийти в парк Славы 9 мая, чтобы отдать дань уважения павшим и принять участие в «Параде победителей».

В то же время как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, никаких заявок от Компартии на проведение массового мероприятия в мэрию не поступало.

В пресс-службе горсовета также отметили, что на данный момент поступила заявка от нардепов от ВО «Свобода» Алексея Кайды, Олега Сиротюка и Михаила Головко о проведении 9 мая в Парке славы приема граждан.

По теме: В Тернополе также вернули использование «красной» символики

Как сообщал УНИАН, 3 мая председатель Тернопольской городской организации ВО «Свобода», депутат облсовета Роман Навроцкий призвал правоохранительные органы не допустить провокаций в Тернополе во время празднования 9 мая. В своем обращении в прокуратуру и управление МВД в области он отметил, что в Тернополе решением городского совета от 8 апреля 2011 года запрещено публично использовать символику советского и нацистского режимов. Поэтому он призывал правоохранителей в этом году не допустить нарушения решения городского совета.

9 мая 2012 года в Тернополе в парке Славы случился инцидент между правоохранителями и депутатами городского и областного советов от ВО «Свобода», которые пытались помешать коммунистам провести поход с флагами КПУ к холму Славы.

В предыдущие годы во время парадов представителей КПУ в Парке Славы на них нападали представители «Тризуба» или ВО «Свобода», чтобы отобрать красные флаги, иногда эти флаги молодые люди сразу же сжигали.