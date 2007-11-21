Звягильский отказывается закрывать шахту

Вчера, когда страна прощалась с 28 горняками, погибшими на шахте им. Засядько, руководитель этого предприятия Ефим Звягильский сделал важное заявление.

Он опроверг информацию о том, что готов закрыть шахту, сообщает газета Дело . Она ежегодно дает на-гора 4 миллиона тонн угля, но показатель смертности на предприятии в семь раз выше, чем в целом по Украине.

Во вчерашнем номере газета опубликовала фразу Звягильского о том, что «если гибнет столько людей, а причину не знает никто, может, действительно, эту шахту нужно закрыть». Эти слова газете передал глава Донецкого независимого профсоюза горняков Анатолий Акимочкин. По его заверению, Звягильский сказал это после беседы с Виктором Балогой и Иваном Плющом.