Звягильский готов закрыть шахту им. Засядько

Вчера почетный председатель совета директоров акционерного предприятия «Шахта им. Засядько» Ефим Звягильский заявил о готовности закрыть это предприятие. «Не могу дать никаких объяснений случившейся аварии. Если гибнет столько людей, а причину не знает никто, может, действительно, эту шахту нужно закрыть», — сказал Звягильский после заседания государственной комиссии по расследованию причин взрыва, произошедшего в шахте в ночь на 18 ноября.

По словам Ефима Звягильского, для обеспечения безопасной технологии добычи угля в шахту были вложены значительные суммы. При этом он согласен с тем, что окончательный вывод о причинах аварии можно будет делать только после завершения расследования специальной комиссии.

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