Во время сплава на байдарках в Хмельницкой области погибли двое киевлян

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел вчера в селе Карачкивцы Чемеровецкого района.

Мужчина (1989 г. р.) и женщина (1993 г. р.) в составе туристической группы из 23 человек сплавлялись на байдарках по реке, плавсредство перевернулось, и они погибли.

Тело мужчины подняли на берег туристы, а тело женщины позже нашли водолазы.