Во время сплава на байдарках в Хмельницкой области погибли двое киевлян
14:19, 04 мая 2013Общество
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В Хмельницкой области во время сплава на байдарках по реке Смотрич погибли двое киевлян.
Киевляне сплавлялись на байдарках по реке Смотрич
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел вчера в селе Карачкивцы Чемеровецкого района.
Мужчина (1989 г. р.) и женщина (1993 г. р.) в составе туристической группы из 23 человек сплавлялись на байдарках по реке, плавсредство перевернулось, и они погибли.
Тело мужчины подняли на берег туристы, а тело женщины позже нашли водолазы.
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