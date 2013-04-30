Украинские ветеринары уменьшили стоимость своих услуг

Их стоимость была снижена для того, чтобы селяне могли позволить себе воспользоваться платными услугами ветеринарных врачей. Поэтому в Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе убеждены, что теперь стоимость ветеринарных услуг доступна и для единоличников.

В феврале текущего года Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило приказ, в котором определило тарифы на услуги, предоставляемые специалистами ветеринарной медицины. Стоимость ветеринарных услуг была пересмотрена и уменьшена.

Сегодня за клинический осмотр коровы и лошади платят 12 гривен, за свинью придется заплатить 10 гривен. За клинический осмотр мелкого рогатого скота селяне будут платить 9 гривен, птицы - 1,5 гривны, пчелосемьи - до 17,5 гривен, рыбы - почти 4 гривны, собаки или кота - 11,5 гривен.

Также значительно упал в цене процесс идентификации скота. На этот шаг пошли для того, чтобы взять на учет как можно больше животных. Теперь идентификация стоит 24 гривен 80 копеек. Снизить цену до минимума на услугу удалось благодаря тому, что ветеринарный паспорт и ветеринарная карточка, являвшиеся ранее документами строгой отчетности, утратили этот статус.

«Мы создали все условия для того, чтобы эта услуга стала доступной для единоличников. И действительно, к ветеринарам обратилось много единоличников, держащих скот, для того чтобы зарегистрировать и идентифицировать его. Благодаря этому не только обеспечивается стабильная эпизоотическая ситуация в стране, но и у селян появляется возможность получить дотацию за содержание молодняка КРС», − отметил Глава Госветфитослужбы Владимир Горжеев.

Напомним, ранее Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк отмечал, что стабилизации ситуации в отрасли животноводства способствовало упрощение в 2012 году процедуры идентификации скота и уменьшение вдвое ее стоимости. Глава ведомства подчеркивал, что проведение идентификации позволяет хозяевам получить доступ к государственным дотациям. В свою очередь, государство таким образом обеспечивает контроль качества продукции в цепочке «с поля к столу».

Кроме этого, по словам Николая Присяжнюка, для обеспечения населения качественной продукцией на предприятиях внедряется система НАССР. А отечественное законодательство адаптируется к европейским требованиям.