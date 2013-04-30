Контроль курса гривни обеспечивает стабильность экономики – эксперт

Такое мнение высказал Олег Устенко, исполнительный директор международного фонда Блейзера, комментируя заявление Национального банка о том, что политика контролируемого валютного курса осуществляется в рамках программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. В то же время эксперт отметил, что уже сейчас регулирование курса гривни можно было бы смягчить.

«Политика Нацбанка сейчас достаточно разумна – не допускать резких перепадов курса. Хотя для самого НБУ было бы выгоднее меньше вмешиваться в курсообразование, из-за этого он иногда несет потери. Но, с другой стороны, это обеспечивает предсказуемость экономической и финансовой политики. Также контролируемый валютный курс – это залог стабильности банковской системы, ведь раньше было выдано много валютных кредитов», – пояснил Олег Устенко.

Он отметил, что действующий коридор, который допускает отклонение курса на 2% – эффективный механизм контроля, но, в то же время, сейчас этот предел можно было бы безболезненно для экономики расширить до плюс-минус 5%.

Напомним, ранее НБУ заявил, что правительство Украины в рамках программы stand-by с Международным валютным фондом обязалось повышать гибкость курса национальной валюты по мере восстановления финансовой системы и углубления механизмов монетарной трансмиссии изменения процентных ставок. Согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике, Национальный банк Украины устанавливает официальный курс гривни к доллару США на основании его средневзвешенных котировок на межбанковском валютном рынке с возможным отклонением ± 2%.