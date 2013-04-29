Арбузов: Свободная торговля с ЕС является приоритетом для Украины

Об этом рассказал первый вице-премьер Сергей Арбузов во время сегодняшней встречи в Брюсселе с Олли Реном, вице-президентом Еврокомиссии, членом Еврокомиссии по экономическим и финансовым вопросам.

«Среди ключевых экономических приоритетов финансово-экономической повестки дня Украина-ЕС — подготовка к имплементации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, продолжение реформ в сфере управления бюджетными финансами, усовершенствование законодательства в сфере государственных закупок, улучшение бизнес-климата в Украине», — рассказал первый вице-премьер.

Арбузов выразил надежду, что ЕС поддержит проведение реформ как технически, так и дополнительным финансированием. «Выделение Еврсоюзом 610 млн. евро должно стать весомым вкладом в поддержку стабильности украинской финансово-экономической системы», — заявил Арбузов.

По окончании встречи Сергей Арбузов пригласил Олли Рена посетить Украину.