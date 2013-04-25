Оппозиции пришлось срочно менять дислокацию акции в Черкассах

В Черкассах общенациональная акция протеста «Вставай, Украина!» сегодня, 25 апреля, будет проходить не на Соборной площади города, как планировалось несколько недель назад, а на Театральной площади.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации партии «Фронт Змін», сегодня утром Соборная площадь по всему периметру была окружена палатками Партии регионов, смонтирована сцена для концерта. Здесь срочно в 17.00, в то же время, на которое планировался сбор участников марша "Вставай, Украина!", организуется концерт.

В соответствии с распространенным сегодня сообщением официального сайта Черкасской облгосадминистрации, на Соборной площади с 16 до 17 часа лучшие исполнители, отобранные по итогам конкурсов в рамках областного фестиваля народного творчества «Художественная весна – 2013», посвященного 60-летию образования Черкасской области, покажут свое искусство жителям Черкасс. «Для обмена опытом и повышения уровня исполнительского мастерства певцов-любителей в концертную программу включены выступления профессиональных творческих коллективов и солистов области. Среди них – трио «Барви» (объединение художественных коллективов), солист областной филармонии Виталий Дука, заслуженный работник культуры Украины Дмитрий Вовк», - сообщает сайт Черкасской ОГА.

Как рассказывают представители оппозиции, им сообщили, что вчера в школы Черкасс поступали звонки от областного руководства с требованием обеспечить выступление ученических и студенческих творческих коллективов на концерте.

Как отметила председатель областной организации партии «Фронт Змін» Наталия Старикова, власть прикрывается детьми в своем желании навредить оппозиционным силам в проведении мероприятия. Манипулировать детьми в грязных политический играх – это верх цинизма.

Поэтому сегодня марш "Вставай, Украина!" в Черкассах, как и запланировано, начнется в 17.00 от площади Дружбы Народов. Однако колонна пройдет не на Соборную, а на Театральную площадь, где и состоится митинг. На Театральной площади сегодня срочно проводился монтаж сцены и палаток оппозиционных партий.