35% населения уверены, что лучше дать взятку (опрос)

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщила директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирина Бекешкина, презентуя результаты социологического исследования.

"В большинстве своей взятки носили инициативный характер. 35% нашего населения считают, что легче дать взятку, это гораздо удобнее. И пока такое умонастроение у нас будет - до тех пор взятки будут брать", - сообщила социолог.

Согласно данным исследования, на протяжении года при получении административных услуг 76% населения не давали взятки, а 13% отказались отвечать на этот вопрос. Больше всего взяток, как подчеркнула И.Бекешкина, давали в Центральном регионе (14%, преимущественно за счет Киева и области), а больше всего отказов было в Восточном регионе - 20%.

Вместе с тем, 35% респондентов уверены, что для получения качественной услуги лучше дать взятку, причем по сравнению с 2009 годом эта цифра увеличилась на 13%. Еще 26% опрошенных считают, что взятки - "это норма жизни". Лишь 19% ответили, что "люди дают взятки, потому что с них этого требуют". На сложность и запутанность законодательства ссылались 7% опрошенных, а то, что взятки нужно давать в благодарность, указали 4%.

Основными методами борьбы с коррупцией население Украины считает карательные средства. Так, увольнение с работы без права занимать должность в органах власти за взятки указали 54% респондентов, причем 46% хотели бы ужесточить уголовную ответственность за коррупционные деяния.

По теме: 88% украинцев хотят бороться с коррупцией на референдуме

В целом, как отметила И.Бекешкина, на протяжении года за получением административных услуг к власти обращалась почти половина населения Украины - 47,5% опрошенных, что значительно больше, чем в 2009 году (35,9%). В оценке качества предоставления административных услуг мнение населения Украины разделилось: 33% дали удовлетворительную оценку, 32% - плохую. Положительно оценивают качество предоставления административных услуг лишь 12% опрошенных, остальные не смогли ответить на вопрос. Больше всего положительных оценок качества админуслуг было в западном регионе - 18%, а отрицательных в южном - 37%.

Исследование проводилось с 5 по 13 марта Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива". Опрос проводился в 109 населенных пунктах во всех областях Украины и Автономной Республике Крым. Было опрошено 2037 респондентов старше 18 лет. Вероятная погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.