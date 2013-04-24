Опрос: 88% украинцев хотят бороться с коррупцией на референдуме

Подавляющее большинство украинцев (88%) считают необходимым принять на референдуме антикоррупционный закон, который разрешал бы контролировать расходы чиновников и депутатов всех уровней, а также членов их семей и их родственников.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 23 февраля по 11 марта 2013 года.

При этом, полностью согласны с принятием на референдуме антикоррупционного закона 67,1% и, скорее, согласны – 20,9% респондентов.

Кроме того, подавляющее большинство респондентов (88,2%) согласны с тем, что законы против коррупции в Украине недейственные из-за того, что они принимаются Верховной Радой, то есть депутатами, для контроля над которыми такие законы тоже предназначены.

В частности, полностью согласны с тем, что законы против коррупции в Украине недейственные – 65,5% и, скорее, согласны – 22,7% респондентов.

По полу, возрасту и региону проживания значительной разницы нет, отметили в КМИС.

Методом интервью было опрошено 2760 респондентов во всех областях Украины (включительно с городом Киевом) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при эффекте дизайна 1.5) не превышает 2,8% для показателей близких к 50%.