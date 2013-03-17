Филарет ответил Кириллу: Это крещение Киевской Руси - Москве праздновать рано

Комментируя заявление Патриарха Кирилла о том, что он не будет участвовать в мероприятиях празднования 1025-летия крещения Руси, если на них будет присутствовать Предстоятель УПЦ, Святейший Филарет отметил, что это в первую очередь праздник для Украины и единственным мероприятием, где они могут встретиться, будет празднование во дворце «Украина» - это оговорено с Президентом.

«Во-первых - это государственно-церковный праздник, и в праздновании 1025-летия будет участвовать и государство, и церковь в Украине. Причем и Московский патриархат, и Киевский патриархат, и греко-католическая церковь, и римо-католическая церковь и другие церкви. Поэтому этот праздник наш, украинский. И нужно это осознавать, потому что речь идет о крещении Киевской Руси, не Московской. Москвы в то время не было, и поэтому им праздновать рано», - заявил Святейший Филарет в эфире «5 канала».

«Мы договорились, что этот праздник должен объединять украинский народ, а не разъединять. А это значит, что мы должны это событие отпраздновать все вместе, все церкви, которые имеют отношение к крещению. Если же будет праздновать Москва, а Киев, я имею в виду нашу церковь, не будет праздновать, то это будет разделение Украины на две части. Поэтому мы перед Президентом поставили вопрос, когда встречались все представители церквей, что празднование должно быть общее. А потом, после общего празднования, планируется во дворце «Украина» сделать торжественный акт, концерт, и торжественный прием, а затем каждая церковь в своих храмах будет продолжать свое празднование. И там - это будет верное празднование, а то, что предлагает Патриарх Кирилл, что он не будет со мной встречаться - мы не будем с ним встречаться на богослужении, а во дворце «Украина» встретимся», - заявил Филарет.

Вместе с тем Святейший Филарет рассказал, о чем говорил бы с Патриархом Кириллом, если бы их встреча состоялась.

«Если бы эта встреча была бы, я бы ему сказал: пора стать на путь правды - Украина независимое государство, и в этой Украине согласно православному вероучению, церковным канонам должна быть автокефальная церковь, поместная церковь. Он это знает как богослов, и поэтому на эту дорогу нужно стать, и надо налаживать добрые отношения между украинской церковью и русской церковью. Не надо ставить задачей подчинить украинскую церковь русской, время уже прошло», - отметил Патриарх Филарет.