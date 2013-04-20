В Крыму облили краской памятник Кирову
00:58, 20 апреля 2013Общество
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Сотрудники милиции ищут хулиганов, которые облили красной краской памятник советскому государственному и политическому деятелю Сергею Кирову на центральной площади села Веселовка в Сакском районе Крыма.
Анастас Микоян, Сергей Киров и Сталин
Как сообщила УНИАН пресс-служба главного управления МВД в Крыму, информация о происшествии поступила в милицию в четверг, 18 апреля.
Сакские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство).
Санкция статьи — наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.
Киров Сергей Миронович (1886-1934) - первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б), член Политбюро ВКП (б), убит выстрелом в затылок в здании Смольного. Его смерть послужила Сталину поводом для массовых репрессий и укрепления своего режима.
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