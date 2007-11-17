В Виннице открылась web-страница детских омбудсменов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-службы Винницкого горисполкома.

Согласно сообщению, со своими проблемами дети города могут обратиться к детским омбудсменам через интернет-страницу, размещенную на официальном сайте Винницкого городского совета.

Страница выполняет как информационную функцию - рассказывает о принципах детского омбудсмена, о правах детей, так и обеспечивает обратную связь программы.

Любой ребенок сможет отправить обращение в электронном виде к детскому омбудсмену.

Кроме того, дети, права которых нарушаются, также могут обратиться в Винницкий городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи городского совета.

В сообщении сказано, что вскоре в городском совете на первом этаже появится ящик доверия.

Пресс-служба также сообщила, что в школах города омбудсмены планируют проведение форум-театров на антикоррупционную тему.

Детский омбудсмен или уполномоченный по правам детей - общественный представитель, деятельность которого направлена на улучшение условий жизни детей, защиты их законных прав и интересов, повышения уровня правового сознания детей и молодежи, предотвращения случаев всех видов насилия в семье.