От морозов погибли пять человек в Житомирской области
17:52, 17 ноября 2007Общество
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"Скорее всего, выпившие"
В Житомирской области от морозов погибли уже пять человек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.
Все эти люди погибли от переохлаждения в течение последних двух недель.
"Скорее всего, эти жертвы морозов были выпившими и засыпали на улицах", - сообщил сотрудник управления Сергей УЛАНОВ.
По его словам, погибшие не были бездомными. Самый "молодой, 34-летний, погибший проживал в Черняховском районе Житомирской области", - сообщил С.УЛАНОВ.
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