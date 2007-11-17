От морозов погибли пять человек в Житомирской области

В Житомирской области от морозов погибли уже пять человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.

Все эти люди погибли от переохлаждения в течение последних двух недель.

"Скорее всего, эти жертвы морозов были выпившими и засыпали на улицах", - сообщил сотрудник управления Сергей УЛАНОВ.

По его словам, погибшие не были бездомными. Самый "молодой, 34-летний, погибший проживал в Черняховском районе Житомирской области", - сообщил С.УЛАНОВ.