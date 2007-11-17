В ДТП, совершенном пьяным водителем, пострадал начальник областной ГАИ

В дорожно-транспортном происшествии, совершенном пьяным водителем, ранение получил начальник ГАИ Кировоградской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, ДТП произошло сегодня около 00.50 в Кировограде, на улице Крымской. Водитель автомобиля "Рено-Клио", житель областного центра, 1983 года рождения, который находился в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Тойота-Камри", стоявшем в крайней правой полосе с включенными габаритными огнями.

За рулем последнего находился начальник Управления Госавтоинспекции УМВД Украины в Кировоградской области полковник милиции Михаил ЧУЛЬСКИЙ. В соответствии с планом-расстановкой личного состава по отработке областного центра, он находился на службе в форменной одежде, с табельным огнестрельным оружием. В результате ДТП руководитель областного Управления Госавтоинспекции получил ушиб реберной дуги и закрытый перелом одного из ребер. Он был госпитализирован в городскую больницу.

Тяжелые травмы получил и пассажир автомобиля "Рено-Клио". Он также госпитализирован.

Также выяснилось, что автомобиль правонарушителя принадлежит другому владельцу. На месте ДТП у него не оказалось и водительского удостоверение. А экспертиза подтвердила состояние его опьянения.

По этому факту проводятся соответствующие следственные действия, сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.