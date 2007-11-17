Ющенко и Янукович поздравили студентов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ поздравили студентов с их праздником.

Как сказано в поздравлении главы государства, размещенном на его официальном сайте, «мы гордимся своим студенчеством – мудрым, политически активным, с четко определенной гражданской позицией».

По убеждению В.ЮЩЕНКО, «став высокообразованными специалистами, вы сможете сделать свой весомый вклад в дело создания государства и укрепления международного авторитета нашего государства».

Президент призвал студентов уверенно идти дорогой познания и профессионального роста, обогащать свое духовное и физическое развитие, смело воплощать в жизнь самые заветные мечты.

Со своей стороны В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что судьба общества неразрывно связана с представителями студенческого сообщества.

Он заверил, что правительство для сохранения завоеванных позиций принимает необходимые меры по получению качественного образования студентами и их профессионального становления.

«Несмотря на все трудности и проблемы, нам удалось расширить доступ молодежи к высшему образованию за средства государственного бюджета и увеличить размер стипендии. Впервые за годы независимости Украины выросли объемы капитальных расходов, что должно обеспечить существенное улучшение социально-бытовых условий проживания студентов в общежитиях, обновить учебное оборудование”, говорится в поздравлении премьера, текст УНИАН передан пресс-службой Кабмина.

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, «только при условии совместных усилий правительства, студенческой молодежи и педагогов, понимания нашего единства в осуществлении стоящих перед государством масштабных задач, мы достигнем успеха».

17 ноября - Международный день студента, установленный в Лондоне в 1941 г. в честь погибших студентов и преподавателей Чехословакии, которые 17 ноября 1939 г. вышли на улице Праги, протестуя против гитлеровской оккупации. В настоящее время День студента - символическое объединение студентов всех стран и учебных заведений как самой свободолюбивой, независимой и свободомыслящей части общества.