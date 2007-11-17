Украина и Молдова составили график первоочередных проблем

В Министерстве иностранных дел Украины под председательством заместителя министра иностранных дел Константина ЕЛИСЕЕВА и заместителя министра экономики и торговли Республики Молдова Виорела МЕЛНИКА состоялись двусторонние консультации по согласованию Графику решения первоочередных вопросов украинско-молдавских отношений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, стороны обсудили проект документа и договорились о необходимости продолжить консультационный процесс для окончательного согласования его текста.