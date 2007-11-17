Украина и Молдова составили график первоочередных проблем
02:45, 17 ноября 2007Общество
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В МИД прошли двухсторонние консультации
В Министерстве иностранных дел Украины под председательством заместителя министра иностранных дел Константина ЕЛИСЕЕВА и заместителя министра экономики и торговли Республики Молдова Виорела МЕЛНИКА состоялись двусторонние консультации по согласованию Графику решения первоочередных вопросов украинско-молдавских отношений.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, стороны обсудили проект документа и договорились о необходимости продолжить консультационный процесс для окончательного согласования его текста.
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