Погода на выходные

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы (только ночью в восточных и центральных областях преимущественно без осадков). Ветер юго-западный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°, на крайнем западе и востоке до 26°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 11-16°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 17-18 июня в восточной половине облачная погода с прояснениями, временами дожди, грозы, местами сильные ливни, в отдельных пунктах град. На остальной территории переменная облачность, преимущественно без осадков, только 17 июня на Прикарпатье, в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях, а днем 18 июня в западных областях кратковременные дожди, грозы, в Карпатах местами сильные дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

19 июня в западной части, 20 июня на Правобережье кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью существенно не изменится, днем 23-28°.

В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (ночью небольшой), местами гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 10-12°, днем около 20°; по области ночью 9-14°, днем 18-23°.

17-18 июня - переменная облачность. 17 июня местами кратковременный дождь, гроза, 18 июня без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.

19-20 июня - преимущественно без осадков, лишь днем 20 июня кратковременный дождь, гроза. Температура ночью существенно не изменится, днем 23-28°.