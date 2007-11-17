Россия и Украина обсудили создание ядерного центра

Россия и Украина обсудили вопросы создания международного центра по обогащению урана в Ангарске, сообщает пресс-служба Росатома.

Ранее сообщалось, что Украина проявляет интерес к участию в этом международном центре, созданном по инициативе России и позволяющем странам, которые намерены развивать свою мирную атомную энергетику, обогащать здесь уран для дальнейшего изготовления из него ядерного топлива.

Как сообщается в пресс-релизе, российско-украинские переговоры состоялись в четверг, 15 ноября, в Киеве, в них приняли участие статс-секретарь Росатома Николай Спасский и замминистра топлива и энергетики Украины Юрий Недашковский. Стороны также обсудили "другие темы, представляющие взаимный интерес", отмечает пресс-служба.