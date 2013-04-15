Синоптики обещают +24° уже на этой неделе

На текущей неделе в Украину придет интенсивное потепление, в результате чего температура воздуха по всей стране повысится до +24 градусов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«На территорию Украины придет антициклон, который будет обуславливать постепенное повышение температур, в первую очередь дневных: сначала до +15-18 градусов, а потом до +18-24 градусов, причем - на всей территории Украины без исключения. Начиная с 17 апреля, температура воздуха начнет расти более-менее быстро, и все это будет наблюдаться на фоне солнечной погоды», - сказал Н.Кульбида.

По его словам, вместе с потеплением в Украину придет и сухая погода, которая удержится до 21-22 апреля.