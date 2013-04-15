В завале на шахте «Чайкино» нашли тело третьего горняка

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Макеевском теркоме Андриана Топалова.

По его словам, погибший горняк, проходчик 1972 года рождения, был обнаружен в ходе поисково-спасательной операции на шахте «Чайкино» сегодня в 13.40, но сейчас горноспасатели высвобождают погибшего горняка от обрушившегося угля. Из-за периодически повышающейся концентрации метана все работы по расчистке завала ведутся вручную.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля в 16.57 на шахте «Чайкино» ГП «Макеевуголь» на горизонте 1100 метров, произошел внезапный выброс горной массы и метана. В это время в шахте работало 124 шахтера, из них на аварийном участке – 9, трое из которых попали под завал – горный мастер 1965 г. р., машинист горных выемочных машин 1975 г.р. и проходчик 1978 г.р.

Из шахты был эвакуирован 121 горняк, работа шахты приостановлена.

В 6.15 горноспасатели обнаружили тела двух горняков. По факту аварии на шахте «Чайкино» начато расследование.

Сведения по факту данной аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей) УК Украины.