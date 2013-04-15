Во время пожара в центре Киева погиб человек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

В 10.22 возгорание было локализовано, а в 10.52 - ликвидировано.

На месте происшествия до сих пор работают пожарно-спасательные подразделения и 8 единиц спецтехники.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 9.20 в ГСЧС поступило сообщение о возгорании одной из квартир в жилом доме на ул. Большая Житомирская, 13.

По указанному адресу выехали пожарно-спасательные подразделения, которые эвакуировали из дома 5 взрослых и 1 ребенка.