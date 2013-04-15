Во время пожара в центре Киева погиб человек
11:43, 15 апреля 2013Общество
2785 0
Во время тушения пожара в пятиэтажном жилом доме по адресу: ул. Большая Житомирская, 13 обнаружено тело погибшего человека, личность которого устанавливается.
Во время пожара в центре Киева погиб человек
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
В 10.22 возгорание было локализовано, а в 10.52 - ликвидировано.
На месте происшествия до сих пор работают пожарно-спасательные подразделения и 8 единиц спецтехники.
Как сообщал УНИАН, сегодня в 9.20 в ГСЧС поступило сообщение о возгорании одной из квартир в жилом доме на ул. Большая Житомирская, 13.
По указанному адресу выехали пожарно-спасательные подразделения, которые эвакуировали из дома 5 взрослых и 1 ребенка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter