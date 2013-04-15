В 9 областях Украины есть подтопленные дороги

10:49, 15 апреля 2013
Общество
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В 9 областях Украины на дорогах местного значения ограничено движение автотранспорта.

Наводнение / Фото: МЧС

В 9 областях Украины на дорогах местного значения из-за повышения уровня воды в реках ограничено движение автомобильного транспорта.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, в частности, движение ограниченно в Житомирской, Тернопольской, Волынской, Закарпатской, Киевской, Ривненской, Сумской, Черновицкой и Черниговской областях.

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