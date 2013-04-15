Спасатели уверяют, что наводнение в Украине уже почти позади

«Когда пройдут осадки, которые сейчас идут на территории Украины, то с понедельника можно считать, что, кроме Волынской, Ровенской, Сумской, Черниговской , Киевской и Одесской областей, в остальных регионах Украины наводнение уже завершилось. Если будут другие события, связанные с подтоплением, то это уже будут паводки, которые прямой связи с наводнением не имеют», - сказал он на брифинге, - сообщает Радио Свобода.

По его словам, сейчас подтоплены 82 населенных пункта: в Киевской области - 50, в Волынской - 18, в Житомирской - 6, в Ровенской - 5, в Черниговской и Львовской - по 1 населенному пункту.

В свою очередь заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко отметил, что весеннее половодье продолжается на крупных реках Украина - на верхнем Днепре, Припяти, Десне - с суточным ростом уровней воды на 15-30 сантиметров. Растет уровень воды в притоках Припяти, Западного Буга, на реках бассейна Десны, в нижних течениях левых притоков Днепра.