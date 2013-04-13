В Киевском зоопарке волчица покусала сотрудницу

Как сообщается на сайте зоопарка, это произошло вчера, 12 апреля, около 16.00 во время кормления животного.

В частности, после перевода животного в перегонный вольер, где происходит кормление, работники не закрыли навесной замок в вольере.

«Произошло так, что замок навесили, но видимо не закрыли. Волчица Стася «воспользовалась» человеческой неосмотрительностью, сумела открыть дверцы и напала на одну из работниц», – говорится в сообщении.

Избежать серьезных травм удалось благодаря правильным действиям и опыту работниц отдела хищных животных. Пострадавшей оказали первую помощь и вызвали «скорую».

Состояние ее удовлетворительное, она находится в больнице, проинформировали в пресс-службе зоопарка.

В то же время сейчас в зоопарке ведется внутреннее служебное расследование этой ситуации с участием Управления экологии и охраны природных ресурсов.