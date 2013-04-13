Милиция разыскивает подозреваемого в убийстве мэра Симеиза

16:07, 13 апреля 2013
Общество
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Крымские правоохранители установили подозреваемого в убийстве мэра Симеиза Кирилла Костенко и ведут его розыск.

Милиции не удалось задержать подозреваемого по горячим следам

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на прокурора Автономной Республики Крым Вячеслава Павлова.

На вопрос, удалось ли раскрыть убийство Костенко по горячими следам, Вячеслав Павлов ответил: «Скажу так: по горячим следам не удалось задержать подозреваемого в совершении убийства. Но работа ведется, и ведется планомерно».

«Есть лицо, которое обоснованно подозревается в совершении убийства поселкового головы Симеиза. Принимаются все меры для установления его местонахождения», – сказал он.

Прокурор не стал подробно говорить о личности подозреваемого, ссылаясь на тайну следствия, но подтвердил, что основная версия преступления связана с земельной сферой.

«Есть определенные вопросы, которые связаны с принятием решений о выделении земли», – сказал Вячеслав Павлов, отметив, что речь идет о невыполнении Костенко неких обязательств.

Напомним, утром 26 февраля киллер расстрелял из автомата поселкового главу Симеиза Кирилла Костенко. Убийство произошло рядом со зданием Симеизского поселкового совета. У Кирилла Костенко остались супруга и пятеро детей.

Одной из основных версий следствия убийства Кирилла Костенко была названа профессиональная деятельность погибшего.

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