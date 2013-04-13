Милиция разыскивает подозреваемого в убийстве мэра Симеиза

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на прокурора Автономной Республики Крым Вячеслава Павлова.

На вопрос, удалось ли раскрыть убийство Костенко по горячими следам, Вячеслав Павлов ответил: «Скажу так: по горячим следам не удалось задержать подозреваемого в совершении убийства. Но работа ведется, и ведется планомерно».

«Есть лицо, которое обоснованно подозревается в совершении убийства поселкового головы Симеиза. Принимаются все меры для установления его местонахождения», – сказал он.

Прокурор не стал подробно говорить о личности подозреваемого, ссылаясь на тайну следствия, но подтвердил, что основная версия преступления связана с земельной сферой.

«Есть определенные вопросы, которые связаны с принятием решений о выделении земли», – сказал Вячеслав Павлов, отметив, что речь идет о невыполнении Костенко неких обязательств.

Напомним, утром 26 февраля киллер расстрелял из автомата поселкового главу Симеиза Кирилла Костенко. Убийство произошло рядом со зданием Симеизского поселкового совета. У Кирилла Костенко остались супруга и пятеро детей.

Одной из основных версий следствия убийства Кирилла Костенко была названа профессиональная деятельность погибшего.