Арбузов надеется, что Украина попадет в двадцатку лучших в пищевом сегменте

Об этом он рассказал в интервью журналу «Корреспондент».

«Развивать экономику страны мы будем комплексно. Сельское хозяйство, конечно, важное направление, ведь у нас страна аграрная. Мы понимаем, что сельское хозяйство даст высокую отдачу вложенных инвестиций. Поэтому в программе активизации экономики запланирован прирост объемов реализации продукции сельского хозяйства на внутреннем рынке за 2013-2014 годы на 25 %», - отметил он.

Арбузов также выразил уверенность, что у Украины есть все шансы по пищевому сегменту попасть в G20.

«Однозначно, будем вкладывать деньги туда, где наибольшая рентабельность. К слову, уже в конце прошлого года сельское хозяйство компенсировало недополученные валютные поступления от металлургии… У нас есть все шансы стать государством, которое по пищевому сегменту может попасть в G20», - резюмировал первый вице-премьер-министр.