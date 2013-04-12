На Кипре осталось минимум 14 млрд. долларов из Украины

Об этом в интервью газете "Сегодня" заявил посол Республики Кипр в Украине Эвагорас Врионидес.

"Насколько нам известно, это где-то 14,5 млрд долларов. Все остальное - банковская тайна", - отметил он.

По словам Врионидеса, Кипр сохранит свою привлекательность как финансовый центр: "Несмотря на сложившуюся ситуацию вашим гражданам и россиянам все еще выгодно вкладывать свои средства именно сюда. Это касается не только депозитов. Деловой климат, бизнес-климат на Кипре остался таким же привлекательным, как и был до кризиса", - резюмировал посол.

По его словам, бизнесменам так же выгодно регистрировать компанию на Кипре, что экономит им немало средств для открытия дочерних компаний в других странах. А продавая свой ​​бизнес, предприниматель не платит никакого налога.

Посол заявил, что главная проблема, которая спровоцировала банковский кризис в стране, - это большие инвестиции, которые сделали два крупнейших кипрских банка в экономику Греции: еще до начала кризиса Laiki Bank и Bank of Cyprus приобрели большое количество ее государственных облигаций.