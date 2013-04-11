В Донецкой области шестой день горит шахта

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на заместителя командира шестого военизированного горноспасательного отряда Евгения Жарикова.

По его словам, 6 апреля в 00.14 горноспасателям поступило сообщение от главного инженера шахты «Лесная», что в выработках предприятия обнаружен дым, который тянется из старых заперемыченных горных выработок. В момент обнаружения дыма на 9 и 14 горизонтах работали на водоотливных установках два сотрудника, которых оперативно подняли на поверхность.

По мнению специалистов, огнем охвачен крепежный материал, в основном деревянный, поэтому огонь очень быстро распространился. Ситуация осложнена тем, что к очагу возгорания спасатели не могут пробиться, так как из-за выгоревшей крепи произошло обрушение в 10 метрах от вспомогательного наклонного ствола. Горноспасатели успели до обрушения залить 3,5 тыс. кубометров пены в горящие выработки, сейчас ведутся работы по установке и укреплению перемычек на девятом горизонте.

Е.Жариков сообщил, что уже проведено несколько технических советов с участием специалистов Минэнергоугля, Донецкой облгосадминистрации, Государственной военизированной горноспасательной службы, Госгорпромнадзора, НИИ, посвященных ликвидации пожара, на 12 апреля намечено еще одно совещание.

Причины возникновения аварии пока не называются.

В сообщении отмечается, что в 2004 году Фондом госимущества два ствола шахты «Лесная» (расположены недалеко от промплощадки предприятия) были проданы частной фирме ООО «Витрен». Новый собственник не сумел оформить все разрешительные документы на добычу угля, стволы стояли без охраны, и не установленные лица начали вести незаконную разработку недр. Именно от них поступила информация о возгорании, когда нелегальные шахтеры вели добычу на 7 горизонте (440 метров от поверхности).

В ПРУПе объяснили, что, шахта «Лесная» работает в режиме водоотлива, не позволяя шахтным водам поступать на действующие угледобывающие предприятия г. Тореза, в частности шахту «Прогресс» ГП «Торезантрацит». В случае прекращения работы водоотлива на шахте «Лесная» эти предприятия получат приток воды до 300 кубических метров в час, что может вызвать серьезные последствия.