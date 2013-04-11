Завтра в Украине - до 18° тепла

Завтра, 12 апреля, в восточной части Украины ночью, а днем - в западных областях ожидаются небольшие дожди. В Карпатах и Закарпатье пройдут умеренные, местами сильные дожди, местами с грозой.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Согласно прогнозами синоптиков, ночью и утром в центральных областях будет наблюдаться туман.

Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-восточный, восточный (в Крыму и Приазовье - юго-западный), 5-10 м/с, днем в Карпатах и Закарпатье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, на западе и на юге страны местами 6-8°, на Закарпатье до 10° тепла; днем 10-15°, в западных областях до 18°; в Карпатах ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В Киеве и области осадков не ожидается. Температура в Киевской области ночью 0-5° тепла, днем 10-15°. В Киеве температура ночью 2-4° тепла, днем 12-14°.