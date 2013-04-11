Эксперты улучшили прогноз курса гривны на этот год

Об этом сообщается в экспертном консенсус-прогнозе, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Согласно прогнозу, в 2013 году средний курс национальной валюты по отношению к доллару США составит 8,36 грн/долл., максимальное значение — 8,60 грн/долл. На конец 2013 года ожидается среднее значение 8,68 грн/долл., максимальное — 9,00 грн/долл. В 2014 году средний курс составит 8,69 грн/долл., максимальный — 9,20 грн/долл., на конец года ожидается среднее значение 8,84 грн/долл., максимальное — 9,40 грн/долл.

Эксперты также прогнозируют, что в 2014 году гривня обесценится по отношению к доллару США на 3,9% по среднему значению и на 1,8% — на конец периода.

«Прогнозы среднегодового обменного курса гривни к доллару США за период 2015 – 2016 годов колеблются в пределах от 8,4 до 9,2 грн/долл. США (усредненное значение – 8,8 грн/долл. США”, - говорится в прогнозе.

Прогноз составлен при участии Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов и ведущих экономических институтов Национальной академии наук.

Как сообщал УНИАН, в консенсус-прогнозе, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли в ноябре 2012, среднее значение обменного курса в 2013 году составляет 8,55 грн/долл. (максимальный прогноз – 9,5 грн/долл.).

Государственный бюджет Украины на 2013 год сформирован, исходя из среднегодового курса 8,4 грн/долл.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, курс национальной валюты в 2013 году будет в пределах от 8,3 до 8,5 грн/долл.