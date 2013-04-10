Азаров хочет чистоты на улицах до Пасхи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

"Страну нужно убрать после зимы. В нашем доме – Украине – должен быть порядок. Снег растаял и оказалось, что за долгую зиму на наших улицах, во дворах, на обочинах дорог, в лесополосах, парках накопилось много мусора. Объем работы значительный. Но все нужно оперативно убрать к Пасхальным праздникам. Уверен, что мы все болеем за то, чтобы везде было красиво и чисто", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что требует в первую очередь от руководителей министерств и ведомств, государственных организаций и предприятий, ректоров вузов показать пример хозяйственного, заботливого отношения к чистоте и порядку на своих территориях.

Кроме того, глава правительства поручил в ближайшее время провести Дни окружающей среды и поработать до полного наведения чистоты и порядка. Также он попросил руководителей региональных администраций, мэров городов и председателей сельсоветов организовать уборку территорий.

"Привлекайте к этому все имеющиеся силы. Очень важно создать условия, чтобы в наведении порядка могли принять участие все граждане и общественные организации, кто хочет и может. А именно: предоставить им необходимый инвентарь, материалы и транспорт для вывоза мусора или посадки деревьев, цветов. Мы все знаем, что у общественных активистов достаточно энергии, чтобы серьезно включиться в такие проекты, как сезонное наведение порядка, а затем его поддержание. Им только нужно помочь организоваться и, так сказать, технически вооружить", - подчеркнул Н.Азаров..

Также он обратил внимание на то, что ко Дню Победы нужно навести порядок в местах воинских захоронений, возле памятников. "За это правительство особенно спросит с соответствующих руководителей на местах. В канун праздников я направлю в регионы комиссии и мы спросим: кто как подготовился к великому празднику нашего народа", - подчеркнул Н.Азаров.