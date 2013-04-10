Азаров хочет чистоты на улицах до Пасхи
Премьер-министр Николай Азаров требует от руководителей всех ведомств обеспечить по всей стране уборку мусора после зимы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня заседание Кабинета министров.
"Страну нужно убрать после зимы. В нашем доме – Украине – должен быть порядок. Снег растаял и оказалось, что за долгую зиму на наших улицах, во дворах, на обочинах дорог, в лесополосах, парках накопилось много мусора. Объем работы значительный. Но все нужно оперативно убрать к Пасхальным праздникам. Уверен, что мы все болеем за то, чтобы везде было красиво и чисто", - сказал Н.Азаров.
Он отметил, что требует в первую очередь от руководителей министерств и ведомств, государственных организаций и предприятий, ректоров вузов показать пример хозяйственного, заботливого отношения к чистоте и порядку на своих территориях.
Кроме того, глава правительства поручил в ближайшее время провести Дни окружающей среды и поработать до полного наведения чистоты и порядка. Также он попросил руководителей региональных администраций, мэров городов и председателей сельсоветов организовать уборку территорий.
"Привлекайте к этому все имеющиеся силы. Очень важно создать условия, чтобы в наведении порядка могли принять участие все граждане и общественные организации, кто хочет и может. А именно: предоставить им необходимый инвентарь, материалы и транспорт для вывоза мусора или посадки деревьев, цветов. Мы все знаем, что у общественных активистов достаточно энергии, чтобы серьезно включиться в такие проекты, как сезонное наведение порядка, а затем его поддержание. Им только нужно помочь организоваться и, так сказать, технически вооружить", - подчеркнул Н.Азаров..
Также он обратил внимание на то, что ко Дню Победы нужно навести порядок в местах воинских захоронений, возле памятников. "За это правительство особенно спросит с соответствующих руководителей на местах. В канун праздников я направлю в регионы комиссии и мы спросим: кто как подготовился к великому празднику нашего народа", - подчеркнул Н.Азаров.