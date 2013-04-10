Вилкул назвал основную причину катастрофы Ан-24 в Донецке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Александр Вилкул на брифинге в Кабинете министров.

«Завершила свою работу созданная по поручению Президента комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Ан-24 13 февраля 2013 года. Выводы комиссии следующие: причина катастрофы – потеря скорости самолета во время захода на посадку из-за ошибки неподготовленного и недопущенного к работе в данных метеоусловиях экипажа», - сказал А.Вилкул.

Компании «Южные авиалинии» «запрещено выполнение всех видов авиаперевозок. Ведется досудебное расследование, по результатам которого к ответственности будут привлечены все виновные лица», - подчеркнул вице-премьер.

При этом он опроверг информацию о том, что на действия экипажа оказывалось давление. «Расшифровка «черных ящиков» показала, что никто не влиял на действия экипажа. Более того, расследование показало, что в действиях диспетчеров ошибок не было, системы посадки в аэропорту работали нормально, а метеорологи дали точные данные по фактической погоде, которые пилоты получили своевременно», - подчеркнул А.Вилкул.

По его словам, ключевая проблема заключалась в том, что у экипажа был большой перерыв в работе - от 50 до 90 дней, что не позволяло им выполнять полет самостоятельно. «Руководство компании не проконтролировало готовность экипажа к полету, а летное задание было сформировано формально», - отметил А.Вилкул.

Он добавил, что на борту было 9 незарегистрированных пассажиров, что также является нарушением Воздушного кодекса.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 февраля в аэропорту «Донецк» потерпел катастрофу самолет, прибывший чартерным рейсом из Одессы. Самолет во время приземления вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся, его корпус раскололся и началось задымление. На борту самолета по предварительным данным находились 52 человека (8 членов экипажа), пятеро погибли.