В Китае насчитали уже более 30 заболевших новым вирусом птичьего гриппа

Об этом сообщило в среду управление здравоохранением провинции Цзянсу, передает РИА Новости.

По информации ведомства, заболевание опасным вирусом подтверждено в среду у 70-летнего жителя города Уси в провинции Чжэцзян. Сейчас состояние больного, который почувствовал недомогание 29 марта, оценивается как критическое. Второй заболевший, 74-летний житель Уси заболел 2 апреля, но точный диагноз врачам удалось поставить лишь в эту среду. С заболевшими в последнее время контактировали более 30 человек, все они находятся под наблюдением врачей.

Еще один случай заболевания выявлен в провинции Чжэцзян. Там вирусом гриппа H7N9 заболел 65-летний крестьянин.

Всего в Китае с учетом новых заболевших к настоящему времени выявлен 31 случай заболевания человека вирусом H7N9. Все они пока локализованы на востоке страны: в Шанхае, в провинции Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой. Девять заболевших скончались. Случаев передачи вируса от человека к человеку пока не выявлено. Также не выявлено эпидемиологической связи между всеми случаями заболеваний. Нет сообщений и о случаях массового заболевания гриппом H7N9 домашней птицы.