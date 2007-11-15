Жители 10-этажки, разрушенной взрывом газа, вместе построят новый дом

67 семей из 160 пострадавших в результате взрыва газа в Днепропетровске окончательно решили юридически создать объединение жильцов и совместно построить новый жилой дом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

По его словам, 28 ноября сессия Днепропетровского городского совета планирует принять решение о выделении земельного участка под застройку неподалеку от разрушенной 10-этажки, на Набережной Победы, вблизи городского Дома природы.

По данным министра, на сегодняшний день 42 семьи уже приобрели жилье на первичном рынке, еще 16 семей оформляют документы. Причем 5 семей намерены купить жилье в пригородной зоне. Свыше 30 семей приобрели квартиры на вторичном рынке. 12 семей решают спорные юридические вопросы относительно собственности на утерянное жилье.

8 травмированных во время взрыва газа жителей дома на сегодняшний день все еще находятся в больницах. У двух из них ампутированы конечности.

Некоторые пострадавшие заявили журналистам, что намерены подавать в суд на виновных во взрыве газа с требованиями возместить моральный ущерб и потерю здоровья.

По словам руководителя МЧС, Государственная комиссия, заседание которой предшествовало встрече с пострадавшими, констатировала, что конфликт вокруг распределения материальной помощи, исчерпан. Вчера жители разрушенного дома в присутствии председателя Днепропетровской облгосадминистрации Виктора БОНДАРЯ и городского председателя Днепропетровска Ивана КУЛИЧЕНКО согласились со схемой разпределения 21 млн. грн., которые поступили от акционеров ОАО “Днепрогаз” – ООО “Газэкс-Украина”.

По последним данным, жители уцелевших подъездов разрушенной 10-этажки получили за двухкомнатную квартиру в среднем по 555 тыс. грн. компенсации, за трехкомнатную – по 791 тыс. грн. Наибольшую сумму получила одна семья из третьего разрушенного подъезда – 2,828 млн. грн., поскольку в результате взрыва погибло трое членов этой семьи.

В.БОНДАРЬ также заверил, что каждая пострадавшая семья получит на свой счет еще по 40 тыс. грн. благотворительной помощи. По словам губернатора области, в целом средств достаточно, чтобы пострадавшие приобрели себе жилье и утраченное имущество.

В свою очередь, Н.ШУФРИЧ напомнил, что из резервного фонда Кабинет министров выделил пострадавшим 117 млн. грн.

В целом пострадавшие от взрыва газа вместе с благотворительной помощью получат 164,731 млн. грн. 148 семей уже полностью получили компенсацию.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в Днепропетровске произошел взрыв бытового газа в 10-этажном доме. Погибли 23 человека. Предварительная причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети.