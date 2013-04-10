Украина платит 200 млн долл. за хранение ядерных отходов в России

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в ходе рабочего визита на Чернобыльскую АЭС, сообщила УНИАН пресс-служба вице-премьера.

«Строительство завода и хранилища отходов идут по графику. Однако перед нами стоят важнейшие стратегические задачи: должна существовать четкая государственная программа относительно будущего Чернобыльской станции. Для этого будет создана соответствующая рабочая группа», - цитирует пресс-служба Ю.Бойко.

При этом вице-премьер отметил, что Украина ежегодно тратит около 200 млн долл. на оплату услуг по хранению и переработке отработанного ядерного топлива в России.

По данным пресс-службы, во время поездки Ю.Бойко посетил площадку ХОЯТ-2, смотровой павильон объекта «Укрытие», ознакомился с работами по демонтажу в машинном зале первого энергоблока Чернобыльской АЭС и осмотрел площадку строительства нового безопасного конфайнмента на месте четвертого энергоблока.

Справка УНИАН. В настоящее время отработанное ядерное топливо с украинских АЭС (за исключением Запорожской АЭС, где контейнерный «сухой» тип склада эксплуатируется с 2001 года) отправляется для временного хранения и дальнейшей переработки в Россию.

Стоимость услуг российских специальных предприятий по хранению и обработке отработанного ядерного топлива постоянно растет. За период с 2001 по 2011 год она выросла почти в 3,4 раза.

Кроме того, начиная с 2013 года, Украина должна будет забрать из России для хранения и дальнейшего распоряжения ядовитые радиоактивные отходы, полученные в результате переработки отработанного топлива украинских АЭС.