«Киевгорстрой» намерен построить в Киеве завод

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава правления — президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир после собрания акционеров холдинга.

По его словам, холдинг намерен провести переговоры с немецкой компанией “Эбау” на выставке с 12-17 апреля в Мюнхене относительно строительства завода, который будет производить крупнопанельные быстросборные конструкции для “Киевгорстроя”.

Планируется, что за год будет построено на базе «Завода отделочных материалов», входящего в “Киевгорстрой”. Строительство завода может занять полгода.

И.Кушнир отметил, что инвестором строительства выступит “Киевгорстрой”, а немецкая компания предоставит технологии.

Как сообщал УНИАН, в июле 2012 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что с 2013 года в Украине начнет действовать программа строительства индустриального жилья со стоимостью квадратного метра ниже 5 тыс. грн.

27 февраля т.г. вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул на расширенном заседании Кабинета министров сообщил, что в Украине в текущем году вместе с активизацией существующих государственных жилищных программ будет начато строительство жилья индустриальным методом.