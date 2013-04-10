С помощью начальника охраны уголь с шахты крали тоннами

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, депутат одного из сельских советов, начальник грузо-технологического комплекса и начальник охраны шахты разработали и внедрили схему хищения угля под видом реализации социальной программы по обеспечению населения топливом.

В сентябре 2011 года сотрудники СБУ разоблачили и обезвредили эту организованную преступную группировку. Злоумышленники были задержаны «на горячем» во время несанкционированного вывоза с территории предприятия 259 тонн угля.

Похищенное перевозилось на промышленные площадки в разных районах Днепропетровской области. Ежедневно с территории шахты похищалось от 50 до 90 тонн отборного угля. Ежемесячный доход преступной группы составлял свыше 1 млн грн.

По материалам СБУ прокуратурой Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191 («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» с квалифицированным признаком совершения преступления организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Осужденные возместили шахте по судебному иску 216 тыс. грн ущерба. Приговор суда уже вступил в силу.