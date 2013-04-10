С помощью начальника охраны уголь с шахты крали тоннами
Першотравенский городской суд Днепропетровской области осудил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года трех должностных лиц за хищение с одной из шахт объединения «Павлоградуголь» угля в особо крупных размерах.
Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, депутат одного из сельских советов, начальник грузо-технологического комплекса и начальник охраны шахты разработали и внедрили схему хищения угля под видом реализации социальной программы по обеспечению населения топливом.
В сентябре 2011 года сотрудники СБУ разоблачили и обезвредили эту организованную преступную группировку. Злоумышленники были задержаны «на горячем» во время несанкционированного вывоза с территории предприятия 259 тонн угля.
Похищенное перевозилось на промышленные площадки в разных районах Днепропетровской области. Ежедневно с территории шахты похищалось от 50 до 90 тонн отборного угля. Ежемесячный доход преступной группы составлял свыше 1 млн грн.
По материалам СБУ прокуратурой Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191 («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» с квалифицированным признаком совершения преступления организованной группой) Уголовного кодекса Украины.
Осужденные возместили шахте по судебному иску 216 тыс. грн ущерба. Приговор суда уже вступил в силу.