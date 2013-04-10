Стоимость торговых площадей в Киеве (по районам)

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 715 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила 3 613 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период стоимость продажи торговых помещений в Печерском районе выросла на 1,55% (55 долл.) – до 3 613 долл./кв. м, в Шевченковском районе – снизилась на 1,49% (47 долл.) – до 3 103 долл./кв. м, в Подольском районе – снизилась на 2,40% (72 долл.) – до 2 929 долл./кв. м, в Голосеевском районе – выросла на 3,70% (92 долл.) – до 2 578 долл./кв. м, в Деснянском районе – снизилась на 2,12% (40 долл.) – до 1 850 долл./кв. м, в Святошинском районе – выросла на 1,60% (28 долл.) – до 1 782 долл./кв. м, в Дарницком районе – выросла на 1,48% (25 долл.) – до 1 715 долл./кв. м, в Оболонском районе – выросла на 3,54% (77 долл.) – до 2 254 долл./кв. м, в Соломенском районе – выросла на 1,63% (30 долл.) – до 1 871 долл./кв. м, в Днепровском районе – выросла на 2,28% (42 долл.) – до 1 887 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продажи торговых помещений (не в торговых центрах) на вторичном рынке Киева в феврале 2012 года выросла на 0,17% – до 2 316 долл./кв. м.