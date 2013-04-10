Милиционер требовал от охранной фирмы 500 долларов ежемесячно

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура области совместно с работниками УСБУ в Одесской области в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр 19 февраля, задержали должностное лицо Арцизского РО ГУ МВД Украины в Одесской области по факту совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки).

Установлено, что указанное должностное лицо требовало от руководства одного из субъектов хозяйствования взятку 3 тыс. долларов, а также последующие ежемесячные «гонорары» в размере 500 долларов. Деньги вымогалась за беспрепятственную деятельность частной фирмы по оказанию охранных услуг на территории Арцизского района.

Подозреваемый задержан на месте происшествия при получении части взятки – 2,2 тыс. долларов от должностного лица охранного предприятия.

Досудебное расследование проводит группа следователей отдела по расследованию коррупционных уголовных правонарушений прокуратуры области.

В настоящее время по уголовному производству проводятся первоочередные следственные действия и принимаются меры по проверке причастности других работников Арцизского райотдела к данному уголовному преступлению.

Ход досудебного следствия контролируется руководством прокуратуры области.