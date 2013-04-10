Янукович инициирует допуск на территорию Украины иностранных военных (список)

Соответствующий проект закона об одобрении решения главы государства о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2013 году для участия в многонациональных военных учениях (№2757) зарегистрирован в Верховной Раде 8 апреля.

Своим указом В.Янукович на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины и в соответствии с законом "О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины" постановляет допустить в 2013 году на территорию Украины с целью участия в совместных с подразделениями ВСУ военных учениях в рамках военного сотрудничества подразделения вооруженных сил:

Республики Беларусь (до 100 военнослужащих, до 7 самолетов) сроком до 2 суток в апреле – ноябре в рамках украинско-белорусского учения с привлечением дежурных сил по противовоздушной обороне;

Российской Федерации (до 100 военнослужащих, до 7 самолетов) сроком до 2 суток в апреле – ноябре в рамках украинско-российского учения с привлечением дежурных сил по противовоздушной обороне;

Российской Федерации (до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 9 кораблей, до 3 самолетов, до 3 вертолетов, 1 подводная лодка, до 30 единиц колесной техники) сроком до 7 суток в мае – июне в рамках украинско-российского учения "Фарватер Мира – 2013".

Соединенных Штатов Америки, других государств-членов НАТО и государств-участниц Программы "Партнерство во имя мира" (до 1500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 9 кораблей, до 2 подводных лодок, до 12 самолетов и вертолетов, до 50 единиц колесной техники) сроком до 20 суток в июне – июле в рамках украинско-американского учения "Си Бриз – 2013";

США, других государств-членов НАТО и государств-участниц Программы "Партнерство во имя мира" (до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 5 самолетов, до 10 вертолетов) сроком до 20 суток в июле – сентябре в рамках украинско-американского учения "Репид Трайдент – 2013";

Канады, Литовской Республики и Республики Польша (до 400 военнослужащих с вооружением и военной техникой) сроком до 20 суток в августе – сентябре в рамках многонациональных учений "Кленовая Арка – 2013".

Своим указом В.Янукович возлагает на министра обороны Украины ответственность за подготовку и проведение в 2013 году на территории Украины многонациональных военных учений.

Кроме того, Президент поручает Кабинету министров обеспечить своевременный допуск и выведение с территории Украины подразделений вооруженных сил других государств, а также безопасность граждан Украины и других государств во время проведения военных учений.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.