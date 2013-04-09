Завтра в Украине потеплеет до 13°

В Карпатах пройдут умеренные дожди, на высокогорье - с мокрым снегом. На Закарпатье днем возможен сильный дождь, местами гроза.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет преобладать восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза. На севере Левобережья до 5° мороза, на Закарпатье и юге страны 2-7° тепла; днем 8-13° тепла.

В Киеве и области без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киевской области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 8-13° тепла. В г. Киеве температура ночью около 0°, днем 10-12° тепла.